في لبنان.. توتر في محيط السفارة الأمريكية

شهد محيط السفارة الأمريكية في لبنان توتراً ومحاولة محتجين اقتحامها تنديداً بقصف مستشفى في غزة.

وبحسب موقع "لبنان 24"، "نفذت حشودٌ كبيرة من المواطنين تظاهرة في محيط السفارة الأمريكية في عوكر، تنديداً بالمجزرة الإسرائيلية في مستشفى الأهلي المعمداني في غزّة".

وأطلق المتظاهرون "هتافاتٍ مؤيدة لغزة ورافضة للعدوان الإسرائيلي عليها، وحاول المتظاهرون تحطيم السياج الحديدي واجتيازه في محاولة للدخول إلى السفارة التي شهدت إنتشاراً مكثفاً للقوى الأمنية والجيش".

وقصفت طائرات إسرائيلية، الثلاثاء، مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى.