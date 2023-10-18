أمريكا ترفع مستوى "تحذير السفر" الى لبنان: الوضع الأمني لا يمكن التنبؤ به

وذكرت الخارجية في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني: "تم رفع إلى مستوى تحذير السفر إلى 4 (أعلى مستوى) وطلب مغادرة أفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ على أساس كل حالة على حدة".وأضافت: "لا تسافروا إلى لبنان بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به والمتعلق بتبادل الصواريخ والقذائف والمدفعية بين إسرائيل وحزب الله أو غيره من الفصائل المسلحة، ويجب إعادة النظر في السفر إلى لبنان بسبب الإرهاب والاضطرابات المدنية والصراع المسلح والجريمة والاختطاف وقدرة السفارة المحدودة في بيروت على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين".وادعت الخارجية في بيانها أن "الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في لبنان. قد يقوم الإرهابيون بشن هجمات دون سابق إنذار تستهدف المواقع السياحية ومراكز النقل والأسواق ومراكز التسوق والمرافق الحكومية المحلية"، مشيرة إلى أن "الحكومة اللبنانية لا تستطيع ضمان حماية المواطنين الأمريكيين من اندلاع أعمال العنف المفاجئة".ولفتت إلى أن "مظاهرات ضخمة اندلعت في أعقاب أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل وغزة. يجب على المواطنين الأمريكيين تجنب المظاهرات وتوخي الحذر إذا كانوا على مقربة من أي تجمعات أو احتجاجات كبيرة حيث تحول بعضها إلى أعمال عنف".واعتبرت وزارة الخارجية أن "التهديد الذي يتعرض له موظفو الحكومة الأمريكية في بيروت خطير بما يكفي لمطالبتهم بالعيش والعمل في ظل إجراءات أمنية مشددة".