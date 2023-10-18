فيديو جديد يوضح آثار الدمار والموت في المستشفى المعمداني

السومرية نيوز – دوليات



نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو جديد للمستشفى المعمداني في قطاع غزة يوضح آثار الدمار والخراب التي خلفها القصف الإسرائيلي ليلة، ليتسبب هذا الاعتداء الصارخ باستشهاد أكثر من 500 مدني.





أدناه مقطع الفيديو: