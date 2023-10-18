حصيلة جديدة لقتلى الجيش "الإسرائيلي" منذ انطلاق طوفان الأقصى

ونشر الجيش الاسرائيلي على موقعه الإلكتروني، الأربعاء، اسمي اثنين من جنوده قتلا في معارك مع "مسلحين فلسطينيين" في مستوطنة نتيف هعسراه بغلاف قطاع غزة، لترتفع الحصيلة إلى 304، بعد ما كانت آخر حصيلة معلنة مساء الثلاثاء 302.ولليوم الثاني عشر على التوالي، يواصل الجيش الاسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.وفجر 7 من الشهر الجاري، أطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة".ليرد الجيش الاسرائيلي بعملية عسكرية أطلق عليها "السيوف الحديدية"، شن خلالها غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، مرتكبا مجازر مروعة تسببت في استشهاد وجرح آلاف المدنيين العزل، معظمهم من النساء والأطفال.