وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك، مع بايدن، "أعرف أنكم تشاطروننا العزيمة على استرداد المختطفين لدى حماس"، مبيناً أن "مستوى التعاون اليوم مع الولايات المتحدة غير مسبوق".وأضاف، أن "زيارتكم هي الأولى لرئيس أمريكي في زمن الحرب"، مردفاً بالقول: "على العالم أن يتحد لهزيمة حماس".وأشار الى، أن "حماس قتلت 1400 إسرائيلي يوم السابع من أكتوبر".بدوره، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن حماس ارتكبت الشرور والفظائع يوم 7 أكتوبر. حسب تعبيرهوقال بايدن، "أردت الحضور لإسرائيل حتى يعرف الناس فيها وفي العالم بأسره أننا نقف مع إسرائيل"، لافتاً الى أن "أمريكا ستقدم الدعم الكافي لإسرائيل لنمكنها من الدفاع عن نفسها".وأضاف: "غضبت من استهداف المستشفى المعمداني في غزة ويبدو أن الطرف الآخر هو من قام بها".وتابع حديثه: "العالم ينظر ليرى ما سنفعل وأتطلع لمحادثات معمقة معكم".