الأمم المتحدة تدين قصف مستشفى المعمداني وتؤكد: قلوبنا مع الضحايا

جاء ذلك في منشور للأمين العام عبر حسابه على منصة "إكس"، حول القصف الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني بغزة.وقال غوتيريش "أشعر بالفزع إزاء مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين في غارة على مستشفى في غزة اليوم، وهو ما أدينه بشدة"، مضيفا "قلبي مع عائلات الضحايا".وأردف: "تتمتع المستشفيات (في غزة) والعاملون الطبيون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي".وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن ما يزيد على 500 فلسطيني قتلوا خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة.وكان هؤلاء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم.فيما زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة، أن "فصائل فلسطينية هي المسؤولة عن قصف المستشفى".