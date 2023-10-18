بعد مجزرة المعمداني.. الأزهر يدعو لدعم فلسطين "بالعدة والعتاد"

ودعا الأزهر الشعوب العربية والإسلامية إلى "إعادة النظر في الاعتماد على الغرب"، الذي وصفه بـ"المتغطرس".وأضاف أنه "على الأمة الإسلامية أن تستثمر ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات، وما تملكه من عُدة وعتاد، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم، الذي يواجه عدوا فقد الضمير والشعور والإحساس، وأدار ظهره للإنسانية والأخلاق، وكل تعاليم الرسل والأنبياء".وأشار إلى أنه "على الفلسطينيين أن يثقوا في أن الغرب بكل ما يملك من طاقات عسكرية وآلات تدميرية ضعيف وخائف حين يلقاكم أو تلقونه، فهو يُقاتل على أرض غير أرضه، ويدافع عن عقائد و(أيديولوجيات) بالية".كما دعا الفلسطينيين إلى الصمود في وجه هجمات إسرائيل "الوحشية البربرية"، وعدم السقوط في فخ "الوهن" أمام من وصفهم بـ"وحوش الأدغال".