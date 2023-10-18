تهديد بوجود "قنبلة" يغلق مطار مانشستر في بريطانيا

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن "طائرة إيرباص A380 "سوبر جامبو" التابعة لشركة الطيران هبطت متأخرة بضع دقائق في تمام الساعة 7.21 مساء يوم أمس الثلاثاء بعد رحلة عادية قادمة من الإمارات العربية المتحدة".وفي الوقت نفسه، "تم إبلاغ شرطة مانشستر برسالة بريد إلكتروني تدعي وجود طرد مشبوه على متن الطائرة".وقال متحدث باسم الشرطة: "هبطت الطائرة في مطار مانشستر وتم احتجازها لمزيد من التقييم".وبينما كانت الطائرة محتجزة في ساحة انتظار الطائرات، توقفت أنشطة المطار، حيث تم تحويل ثلاث رحلات قادمة إلى المطارات القريبة.وقال متحدث باسم طيران الإمارات إن الرحلة EK19، "خضعت لفحوصات أمنية إضافية عند وصولها"، مضيفا: "تعاون طاقم طيران الإمارات والفرق الأرضية بشكل كامل مع السلطات.وبعد أن أجازت السلطات المحلية الطائرة، توجهت إلى البوابة حيث نزل الركاب كالمعتاد".يذكر أنه في 12 تشرين الاول الحالي، تم تحويل طائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية كانت في طريقها من نيروبي إلى مطار هيثرو في لندن إلى مطار ستانستيد، برفقة طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز تايفون، بعد تهديد بوجود قنبلة في مقر شركة الطيران.