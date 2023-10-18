إسرائيل تتوسع بإخلاء المستوطنات القريبة من حدود لبنان

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأنه تم اتخاذ هذا القرار في تصويت عبر الهاتف، وأن الخطة سيتم تنفيذها وفقا لتوجيهات وزير الدفاع يوآف غالانت".وهذا القرار الثاني الذي يتخذ خلال أيام، بعد تزايد التوتر بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الاول.وأعلن "حزب الله" اللبناني: "مقتل أكثر من 5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان".