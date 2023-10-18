أوبك تعلق على دعوة إيران بشأن الحظر نفطي على إسرائيل

وفي وقت سابق اليوم، دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدول الإسلامية إلى "فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني".كذلك أشار وزير الخارجية الإيراني إلى ضرورة "طرد سفراء النظام المجرم من الدول التي لها علاقات معه".وجاءت الدعوة بعد الضربة الصاروخية الإسرائيلية على مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة، والتي خلقت أكثر من 500 قتيل ومئات المصابين.