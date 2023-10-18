تدعم الحرس الثوري.. عقوبات أمريكية على أشخاص وكيانات إيرانية

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الأشخاص الخاضعين للعقوبات دعموا الحرس الثوري ووزارة الدفاع في إنتاج ونشر الصواريخ والطائرات المسيرة".وقال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون: إن "خيار إيران المتهور بمواصلة نشر الطائرات المسيرة المدمرة، وغيرها من الأسلحة، يطيل أمد الصراعات العديدة في مناطق حول العالم"، مضيفا أنه "تم استهداف 11 فردا وثماني شركات وسفينة واحدة".