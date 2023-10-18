بوتين يعلق على تزويد اوكرانيا بمنظومة صواريخ أمريكية

واعتبر أنّ تسليم هذه الصواريخ، التي طالبت بها كييف على مدى أشهر، لن يغيّر أي شيء خلال الحرب، مجدِّداً تأكيده فشل الهجوم المضاد الأوكراني أمام الدفاعات الروسية.وقال بوتين، في مؤتمر صحافي في ختام زيارته للصين: "الأمر الرئيسي هو أن هذه الصواريخ لن تغير الأمور بشكل جذري على خط التماس، هذا مستحيل"، مضيفا: "بالنسبة لأوكرانيا لن يكون هناك شيء جيد. المعاناة ستطول"، معرباً في الوقت ذاته عن اعتقاده بأنّ واشنطن ترتكب "خطأً".وأشار إلى أن تسليم صواريخ "أتاكمس" إلى أوكرانيا يُظهر "أنّ الولايات المتحدة تنزلق بشكل متزايد إلى هذا الصراع".من جهته، أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى أنّ الإمدادات الغربية لكييف من صواريخ وطائرات "إف-16" ومركبات مدرّعة، العام المقبل، ستقود روسيا إلى "تعزيز حدودها الغربية".وأعلنت واشنطن، أمس الثلاثاء، أنّها سلّمت منظومة الصواريخ التكتيكية العسكرية "أتاكمس" (ATACMS)، التي يصل مداها إلى 165 كيلومتراً، إلى القوات الأوكرانية، في سرية تامّة؛ حتّى تتمكّن من قصف القواعد الخلفية الروسية.ويوم أمس أيضا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استخدام هذه الأسلحة للمرة الأولى بنجاح، فيما أعلنت قواته الخاصة في اليوم نفسه مسؤوليّتها عن ضربات طالت مطارات في الأراضي التي تحتلها روسيا.