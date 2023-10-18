إيران تعلن إلغاء القيود المفروضة على أنشطتها الصاروخية

وكتب علي باقري كني على حسابه في منصة "إكس": "اعتبارا من اليوم (18 أكتوبر) ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، سيتم إلغاء جميع القيود المفروضة على الأنشطة المتعلقة بعمليات نقل الصواريخ الباليستية التي فُرضت بشكل غير عادل".وأضاف: "ستنتهي القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المحددة في القائمة التي وضعت بموجب قرار 2231، بما في ذلك تجميد الأصول، وستتم إزالة القائمة من موقع الأمم المتحدة".وأردف مساعد وزير الخارجية الإيراني: "يجب إنهاء كافة الإجراءات التقييدية والحظر الذي فرض على إيران على المستوى الوطني أو الإقليمي بناء على القرار 2231".وأشار إلى أن "الإبقاء على مثل هذه القيود أو فرض عقوبات جديدة في هذا الإطار يعد انتهاكا صارخا لنص وروح القرار 2231".جدير بالذكر أنه بموجب أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي صدر قبل نحو ثماني سنوات، فإن القيود التي فرضتها هذه المنظمة على أنشطة إيران الصاروخية الباليستية ستنتهي في 18 أكتوبر 2023.