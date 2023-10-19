تركيا: الإرهابي نتنياهو هو هتلر العصر الحديث

وفي كلمة لها باجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها، قالت آكشينير: "الإرهابي نتنياهو هو هتلر العصر الحديث وهو من نفّذ هذه المجزرة في مستشفى المعمداني في غزة".وتابعت، أن "جيش الإرهاب الإسرائيلي ينفّذ بحق الفلسطينيين المحرقة التي تعرّض لها اليهود من النازية في ثلاثينيات القرن الماضي".يذكر أن طائرات إسرائيلية قصفت، مساء الثلاثاء، مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا معظمهم من النساء والأطفال