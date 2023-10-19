مصر تعلن التوصل لاتفاق على دخول المساعدات لغزة

وبحسب بيان صحفي عن الرئاسة المصرية، سيتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالتنسيق بين الجهات المعنية في الدولتين والمنظمات الإنسانية الدولية، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، أدلى بتصريحات على متن الطائرة التي تقله في رحلة العودة إلى بلاده، بعد زيارته أمس لإسرائيل، إنه يتوقع دخول المساعدات لغزة الجمعة بعد إصلاح المعبر اليوم الخميس.