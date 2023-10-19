بكلمات مؤثرة.. طفلة مصابة ترفع معنويات الفلسطينيين في غزة (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



تداولت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، مقطع فيديو لطفلة فلسطينية راقدة في إحدى المستشفيات بعد إصابتها بقصف الطيران الإسرائيلي.

ويوضح الفيديو ابتسامة بريئة للطفلة وكلمات مؤثرة جدا ومحفزة للشعب الفلسطيني في حربه ضد إسرائيل.



أدناه مقطع الفيديو: