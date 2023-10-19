واشنطن تعتزم إرسال منظومتين من "القبة الحديدية" إلى إسرائيل

وأشارت الوكالة إلى أن إرسال المنظومات قد يتم خلال الأيام المقبلة.وأضافت: "أبلغ البنتاغون أعضاء الكونغرس في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أنه يعتزم إعادة منظومتي الدفاع الصاروخي القبة الحديدية إلى إسرائيل كجزء من صفقة إعادة التأجير التمويلي".وقامت الولايات المتحدة بإرسال دفعة ذخيرة إلى إسرائيل، بما في ذلك ذخيرة للقبة الحديدية، ووعدت بمواصلة عمليات التوريد.وتعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن يطلب من الكونغرس حزمة مساعدات غير مسبوقة لإسرائيل.ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.