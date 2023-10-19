في الأنبار.. قصف صاروخي يستهدف "عين الأسد"

تعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، مساء الخميس، الى قصف صاروخي.

وجاء في بيان منسوب لـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم قاعدة الاحتلال الأمريكي غرب العراق "عين الأسد" برشقة صاروخية".

وأضاف "اصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق"، ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.