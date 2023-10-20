الولايات المتحدة.. شاب يقتل 3 أشخاص ثم ينتحر

وقال جون كلاري قائد شرطة مندينة توبينيش البالغ عدد سكانها 8600 نسمة، إن صبيا يبلغ من العمر 13 عاما وامرأة تبلغ من العمر 18 عاما وامرأة أخرى تبلغ من العمر 21 عاما قتلوا بالرصاص في منزل في المدينة حوالي الساعة الخامسة صباح الخميس.وأضاف كلاري أن رجلا يبلغ من العمر 21 عاما أصيب أيضا بالرصاص ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة.وأشار قائد الشرطة إلى أن الرجل البالغ من العمر 19 عاما، المشتبه في إطلاقه النار عليهم، انتحر بعد الهجوم.وحسب الشرطة، فإن التحقيق الأولي أظهر أن مطلق النار تصرف بمفرده، فيما لا تزال دوافعه غير معروفة.