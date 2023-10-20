إصابة 7 أشخاص إثر هزة أرضية في إيران



السومرية نيوز - دوليات



أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة بأن هزة أرضية بقوة 4.9 درجة ضرب جنوب إيران مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص على الأقل.

وذكرت وسائل الإعلام إن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات بالقرب من شيراز.



وتقع إيران فوق خطوط صدع جيولوجية رئيسية، وتعرضت لعدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية.

