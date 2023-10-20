سجال بين المطربة أنغام وأفيخاي أدرعي بشأن الحرب في غزة.. ما القصة؟

حضرة الفنانة أنغام @Angham والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية. أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة… pic.twitter.com/lC7tTBT8N9
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2023
حضرة الفنانة أنغام @Angham والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية. أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة… pic.twitter.com/lC7tTBT8N9