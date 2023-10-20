سجال بين المطربة أنغام وأفيخاي أدرعي بشأن الحرب في غزة.. ما القصة؟



السومرية نيوز - دوليات



دخلت المطربة المصرية أنغام في سجال حاد مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، حول الحرب في غزة.

بدأ الأمر من تغريدة لأدرعي كان يدعو فيها سكان حي الزيتون شمال قطاع غزة بالتوجه إلى جنوب القطاع "حفاظا على سلامتهم" على حد تعبيره، وذلك الاثنين الماضي، لترد أنغام بتعليق قائلة بالعامية المصرية: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".



والخميس، نشر أفيخاي صورة لخبر عن تعليق أنغام، ووجه حديثه إليها قائلا: "حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية".



وأضاف: "أرجو ألا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية"، على حد تعبيره.



وردت أنغام على أدرعي قائلة بالعامية: "انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل. انا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني مصر. الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني. والإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين ".



وأضافت: "الإنسانية بريئة من امثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الابرياء. والدين بريئ من اعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل). شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا ارض فلسطين يا اسمك ايه انت!! وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال. والحيوانات بريئة من وحشيتكم".