البصرة.. حشود غفيرة لنصرة القضية الفلسطينية (صور)

وذكر مراسل السومرية بالمحافظة، انه بمشاركة حشود غفيرة خرجت تظاهرة في شارع كورنيش العشار وسط البصرة لدعم القضية الفلسطينية.وانطلق عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، بتظاهرة قرب جسر المعلق بمحافظة بغداد لنصرة الفلسطينيين في غزة.ادناه الصور: