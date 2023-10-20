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الجنائية الدولية تتعرض لهجوم سيبراني "غير مسبوق"
دوليات
2023-10-20 | 14:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
1,377 مشاهدة
أكدت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أن هجوم سيبراني "غير مسبوق" تعرّضت له في أيلول هدفه "التجسس" من أجل تقويض عملها.
وقالت المحكمة أنها "تعرّضت لمحاولات يومية ومتواصلة لمهاجمة وتعطيل أنظمتها".
واعتبرت أن "الهجوم السيبراني الذي تعرضت له في أيلول كان "هجومًا موجهًا ومتطوّرًا بهدف التجسس"، رغم أنها لم يكن لديها معلومات كافية لتأكيد هوية الجهة المسؤولة".
وأضافت المحكمة: "ستستمر المحكمة في اتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي مساومة على البيانات الخاصة بالأفراد والمنظمات والدول".
ولفتت إلى أنها مستعدة "للردّ على أي تداعيات محتملة بما في ذلك أي خطر أمني محتمل على الضحايا والشهود ومسؤولي المحكمة وعمليات المحكمة".
وتقول السلطات الهولندية إن" الجاسوس الروسي، الذي تم تعريفه باسم سيرغي فلاديميروفيتش تشيركاسوف، كان من الممكن أن يكون قد حصل على معلومات استخباراتية "قيّمة جدًا" حول تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في أوكرانيا أو قد يكون أثّر على الإجراءات الجنائية".
المحرر:
سعد أحمد
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