بسبب حرب غزة.. التمرد يسود أروقة الخارجية الأميركية وعصيان مرتقب

وأقر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بـ"الأثر العاطفي" الذي تركته الحرب بين الكيان الإسرائيلي وحماس على موظفيه، وسط تقارير إعلامية أفادت بالتخطيط لـ"عصيان" داخل الوزارة احتجاجاً على طريقة تعامل واشنطن مع هذا النزاع.ووجّه بلينكن رسالة إلى جميع موظفي وزارته، أشار فيها إلى الظروف "الصعبة" التي تؤثر على السلك الدبلوماسي الأميركي الذي يشعر بعض المنتمين إليه بـ"موجات الخوف والتعصب" التي يولدها النزاع.وأعلن مسؤول واحد على الأقل استقالته في الخارجية الأميركية احتجاجاً على نهج إدارة بايدن في التعامل مع الأزمة. وأوضح جوش بول على موقع "لينكد إن" أن استقالته جاءت بسبب "الخلاف حول السياسة المتعلقة بمساعدة واشنطن الفتاكة المستمرة لاسرائيل".وهذا الأسبوع، ذكر موقع "هافينغتون بوست" أن موظفي وزارة الخارجية مستاؤون من السياسة الأميركية حيال النزاع في الشرق الأوسط، حيث أفاد أحدهم للموقع عن "عصيان" يجري التخطيط له في الوزارة.