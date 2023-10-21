إسرائيل تخلي 50 ألف مستوطن من المستوطنات القريبة من لبنان

وأوضح الإعلام العبري أنه من بين المستوطنات التي تم إخلائها مستوطنة "كريات شمونة".وكان جيش الاحتلال قد بدأ الخميس بإخلاء سكان المستوطنات القريبة من المنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة بعمق 5 كيلو مترات.وتشهد المنطقة الحدودية تبادلا للقصف والقذائف بين الحين والآخر بين حزب الله وقوات الاحتلال.ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على غزة وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الرابع عشر على التوالي.