زلزال بقوة 6.1 يهز دولة آسيوية

وأضاف أن مركز الزلزال كان في منطقة دادينج على بعد نحو 55 كيلومترا غربي العاصمة كاتماندو.وقال مسؤول كبير في منطقة دادينج لرويترز "شعرنا بهزات قوية للغاية. وهرع بعض السكان إلى خارج منازلهم. ولم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات".وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال كان على عمق 13 كيلومترا.وكانت البلاد قد تعرضت في مثل هذا التوقيت من العام الماضي لزلزال شدته 6.6 درجة أودى بحياة ما لا يقل عن ستة أشخاص ودمر عدة منازل في منطقة دوتي.