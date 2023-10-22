عدوان "إسرائيلي" يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة

وذكرت على صفحتها على فيسبوك نقلا عن مصدر عسكري، أن الضربات الجوية أدت إلى خروج المطارين عن الخدمة بعد أن ألحقت أضرارا بمهابطهما، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.وأضافت، أن الهجوم أسفر عن مقتل عامل مدني وإصابة آخر بجروح.