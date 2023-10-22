الـ9 عربياً.. إحصائية: العراق استورد نحو 60 ألف طن من الدجاج البرازيلي في 2022

السعودية جاءت في المركز الثاني بحجم استيراد بلغ 340 ألف طن، فيما جاء العراق في المرتبة التاسعة، حيث استورد أكثر 59 ألف طن من الدجاج البرازيلي في 2022، وأظهرت البيانات أن الدول العربية استحوذت على نحو 30% من إجمالي صادرات البرازيل من الدجاج في العام الماضي.الجدول ادناه: