جنود إسرائيليون يهاجمون نتنياهو: قُتل أصدقاؤنا بسببك (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يبين جنودا يهاجمون نتنياهو خلال زيارته لقاعدة عسكرية، فيما صرخ أحدهم بوجهه وهو يقول "لقد قُتل ثلاثة من أصدقائي بسببك".

أدناه مقطع الفيديو: