إيران توجه تحذيرا لأمريكا وإسرائيل

وقال عبد اللهيان إن "المنطقة اليوم باتت مثل برميل البارود، وأي أخطاء في الحسابات بشأن ارتكاب المجازر في غزة والتهجير القسري قد تكون لها تبعات صعبة ومريرة على المنطقة ومثيري الحرب".وأضاف: "ناقشنا اليوم أيضا القضايا والتطورات في غزة بالإضافة إلى القضايا الثنائية، ونحن ممتنون لمواقف جنوب أفريقيا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومحاربة الفصل العنصري للنظام الصهيوني".ولفت عبداللهيان إلى أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يهرع إلى تل أبيب ويدافع عن النظام الذي يستهدف المدنيين والمستشفيات والمراكز السكنية، وقد أعلن رسميا أنه سيرسل مئات من الجنود والطائرات إلى إسرائيل، وبجملة سخيفة يقول سنرسل 20 شاحنة للمساعدات الإنسانية إلى غزة".واوضح: "اليوم دخلت أمريكا في حرب بالوكالة ضد شعب غزة، ولا بد من القول إن المنطقة اليوم عبارة عن برميل بارود، وأي خطأ في الحسابات وإبادة جماعية وتهجير قسري لشعب غزة يمكن أن يكون له عواقب على حد سواء للمنطقة".وحذر عبداللهيان واشنطن وتل أبيب من أنهما "إذا لم توقفا فورا الجريمة ضد الإنسانية في غزة، فهناك احتمال في أي لحظة، أن يتم فقدان السيطرة على المنطقة ويتصاعد الدخان وسيصل إلى أعين دعاة الحرب"، وفق تعبيره.