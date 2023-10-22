تفاصيل غير معلنة تخص استهداف "القواعد" في العراق

تتعرض منذ أيام قواعد تابعة للتحالف الدولي في العراق لهجمات بالمسيرات والصواريخ، وذلك على وقع التصعيد الحاصل في غزة بين إسرائيل وحماس منذ 7 أكتوبر الجاري.







وتبنت جماعة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولية هجمات على قاعدتي عين الأسد ومطار أربيل.



ومنذ الأربعاء الماضي، تعرضت قواعد تضم قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق، هي عين الأسد وحرير وأربيل في إقليم كردستان العراق، ومعسكر قرب مطار بغداد، لهجمات.



ويحذر خبراء من أن "استهداف قواعد التحالف الدولي، يهدد المصالح العليا للعراق وتحديا لالتزامات البلاد وتحالفاتها الدولية، كما ويصب في صالح تنظيم داعش".



الى ذلك، يقول رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية رائد العزاوي، بحسب "سكاي نيوز عربية ": "هذا الفصيل الذي تبنى العمليات يحمل اسما مستعارا ووهميا، وذلك لتلافي فرض المزيد من العقوبات الغربية على الفصائل المسلحة الموالية لطهران في العراق، والتي من الواضح أن بعضها على الأقل متورط في هذه الهجمات". وفي آخرها أكدت وسائل الإعلام المحلية، تعرض قاعدة عين الأسد الأميركية غربي العراق، الأحد، لهجوم صاروخي بعد هجوم بطائرتين مسيرتين السبت، عليها، كما وأفادت بتعرض قاعدة التحالف الدولي في مطار أربيل الدولي، لهجوم مسيرات.وتبنت جماعة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولية هجمات على قاعدتي عين الأسد ومطار أربيل.ومنذ الأربعاء الماضي، تعرضت قواعد تضم قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق، هي عين الأسد وحرير وأربيل في إقليم كردستان العراق، ومعسكر قرب مطار بغداد، لهجمات.ويحذر خبراء من أن "استهداف قواعد التحالف الدولي، يهدد المصالح العليا للعراق وتحديا لالتزامات البلاد وتحالفاتها الدولية، كما ويصب في صالح تنظيم داعش".الى ذلك، يقول رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية رائد العزاوي، بحسب "سكاي نيوز عربية ": "هذا الفصيل الذي تبنى العمليات يحمل اسما مستعارا ووهميا، وذلك لتلافي فرض المزيد من العقوبات الغربية على الفصائل المسلحة الموالية لطهران في العراق، والتي من الواضح أن بعضها على الأقل متورط في هذه الهجمات".

وأضاف أن "استهداف القواعد الأميركية بالعراق لأكثر من مرة طيلة الأيام القليلة الماضية، يسهم في انتشار نيران الحرب، وإقحام العراق وغيره من دول المنطقة في أتونها".

ولفت العزاوي الى أن "وجود هذه القواعد بالعراق هو بموجب اتفاقات أمنية بين واشنطن وبغداد، واستهدافها المتكرر سيدفع نحو اشعال المنطقة برمتها، وإذا كانت هذه الفصائل المتورطة في هذه العمليات تدعي أنها بأفعالها هذه تدافع عن غزة والفلسطينيين، فإنها في الواقع تضر القضية الفلسطينية بل وتعرقل فرص حلها سلميا وقانونيا".

وتابع أن "قصف قواعد التحالف، ينذر بتوريط العراق في نزاع لا ناقة له فيه ولا جمل، وهو ليس مؤهلا للدخول في الحرب بالنظر لما تعانيه البلاد من أوضاع اقتصادية وسياسية مضطربة ووجود تجاذبات وانقسامات، وتواضع قدراته العسكرية قياسا بأطراف الصراع الأخرى"، مشدداً بالقول "علينا الفصل بين مواقف العراق المبدئية والثابتة من دعم القضية الفلسطينية، وبين إقحامه في صراع مكلف وبلا جدوى ولا يقود إلا لتعقيد الوضع عامة وتعميق معاناة الفلسطينيين".