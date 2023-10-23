ثالث قافلة مساعدات تعبر من رفح الى غزة

ونقلت وكالة رويترز، عن موظف إغاثة ومصدرين أمنيين، أن القافلة دخلت معبر رفح، وهو ما كشفت عنه أيضًا وكالة فرانس برس، دون توضيح نوع المساعدات التي تحملها الشاحنات.ونقلت فرانس برس عن مسؤول بمنظمة الهلال الأحمر المصري، اليوم الإثنين، أنه "خلال اليومين الماضيين تم إدخال 34 شاحنة مساعدات إنسانية على دفعتين، عبر المعبر".كما نقلت قنوات محلية مصرية لقطات لعملية دخول شاحنات من خلال معبر رفح.وبدأت عمليات إيصال مساعدات من خلال المعبر، قبل أمس السبت، بعد خلافات على إجراءات تفتيش تلك الشاحنات، والقصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر، مما تسبب في أن تظل مواد الإغاثة عالقة في مصر".