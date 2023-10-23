بتهمة خدمة مخابرات دولة عربية.. استدعاء سناتور أمريكي للمحكمة

واتهم ممثلون للادعاء الاتحادي في الـ12 من تشرين الأول السناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرزي، الذي كان حتى وقت قريب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، باتخاذ إجراءات في الفترة من 2018 إلى 2022 تخدم مصالح مسؤولين بالجيش والمخابرات بمصر.ومن المتوقع أن يطلب من مينينديز تقديم رده بشأن التهمة الجديدة في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1900 بتوقيت غرينتش) أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية سيدني ستاين، ولم يرد محاموه على طلب للتعليق.وفي بيان صدر في الـ12 من تشرين الأول، قال مينينديز: "وضع تهمة جديدة فوق تهمة قديمة لا يجعل هذه المزاعم صحيحة".وسبق توجيه اتهامات للسناتور وزوجته نادين مينينديز بقبول أموال نقدية وسبائك ذهبية بمئات الآلاف من الدولارات من ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرزي.ودفع جميع المتهمين في الـ27 من أيلول ببراءتهم من هذه الاتهامات.