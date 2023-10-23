الأمم المتحدة تحصي عدد النازحين في لبنان جراء التصعيد مع إسرائيل

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن نزوح أكثر من 19 ألف شخص في لبنان جراء التصعيد العسكري بين "حزب الله" وإسرائيل في منطقة الحدود، تزامنا مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقالت المنظمة في تقرير لها، أن "ارتفاع الحوادث عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان" أدى إلى نزوح 19646 شخصا "ضمن الجنوب وفي مناطق أخرى في البلاد".



وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة محمد علي أبو نجيلة لوكالة "فرانس برس": "نتوقع أن ترتفع الأعداد مع استمرار التوترات عبر الحدود" أو إذا حدث تصعيد في أعمال العنف".