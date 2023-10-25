ثأراً لقتل شقيقَيها وأقاربها.. امرأة لبنانية تستدرج متهماً بطريقة "غريبة" وتقتله (فيديو)

وبحسب تقرير لـ"سبوت شوت"، فإن ديانا الطرطوسي استدرجت قاتلَ شقيقيها رفعت وعفيف برسائلٍ حميمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى درجِ المشاة لجسر أنطلياس، لتقوم بقتله.ووفقا للتقرير فان "وجه ديانا الذي يعرفه جيداً قاتلُ شقيقيها، كان أشبهَ بقنبلةٍ انفجرت في وجهه حينما أدرك هويتَها، لتسحب ديانا مسدسها وتُفرغ رصاصةً واحدة في رأسه وتنشر بعدها فيديو تتبنّى فيه جريمتَها وتفُرّ الى جهةٍ مجهولة.وقالت الطرطوسي في مقطع مصور بعد تنفيذ عملية القتل، "أنا قتلته أمام العالم وليس غدر".وبعدها، قالت المـديريّـة العــامّة لقـوى الأمن الدّاخلي اللبناني، انه "بتاريخ 16-2-2023، عُثر على جثّة المواطن محمد أحمد علي (30 سنة) على درج المشاة لجسر أنطلياس، وهي مصابة بطلقٍ ناري في الرأس".وأضافت، انه من خلال المتابعة تبيّن لمفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، أن القاتلة تُدعى: ن. ط. (من مواليد عام 1989، لبنانيّة)، ونشرت فيديو على مواقع التّوصل الاجتماعي صرّحت فيه أنّها أخذت بالثّأر لمقتل شقيقَيها وعدد من أقاربها إثر اشكال حصل بتاريخٍ سابق في وادي الجاموس – عكّار، وقد توارت بعدها عن الأنظار".وتابعت، انه "نتيجة التحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت المفرزة المذكورة من تحديد مكانها وتوقيفها في غرفة مفروشة داخل أحد الفنادق في بلدة بيت شباب، وتم ضُبِطَ في داخل الغرفة مسدّس حربي مع 39 طلقة صالحة للاستعمال، وسكّين".وكشفت انه "بالتحقيق معها، اعترفت بالتخطيط لجريمتها على مدى ثلاثة أشهر، وأنّها نفّذتها بعد أن استدرجت المغدور الذي كان أحد المشاركين في الإشكال عبر تطبيق "ماسنجر"، بمساعدة من المدعو: - ع. أ. (من مواليد عام 1982، لبناني) -من أصحاب السّوابق ومتوارٍ عن الأنظار، الذي رافقها لمعاينة ومراقبة مكان تنفيذ الجريمة وأقلّها على متن سيّارته، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (ع. أ.)، وأودعت الأخيرة والمضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.التقرير ادناه: