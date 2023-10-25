كرر خطاب بوش وخلط بين أوكرانيا وغزة.. هل يعاود بايدن أخطاء أمريكا بالعراق وفيتنام؟

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يوجه دعوة بشأن غزة.. "ممرات إنسانية"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كرر خطاب بوش وخلط بين أوكرانيا وغزة.. هل يعاود بايدن أخطاء أمريكا بالعراق وفيتنام؟

دوليات

2023-10-25 | 05:18
كرر خطاب بوش وخلط بين أوكرانيا وغزة.. هل يعاود بايدن أخطاء أمريكا بالعراق وفيتنام؟
1,824 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

تطرق موقع Responsible Statecraft الأمريكي، الى خطاب المكتب البيضاوي الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وطلب خلاله دعم أوكرانيا وإسرائيل، فيما أكد أن بايدن ردد شعوذات سياسية يرجع تاريخها إلى ذروة فترة القطب العالمي الأوحد.

وذكر الموقع الأمريكي، في تقرير له، أن "خطاب المكتب البيضاوي الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وطلب خلاله دعم أوكرانيا وإسرائيل، يُمكن وصف بأنه كان خطاباً مليئاً بالتصريحات الأيديولوجية وخالياً من أي مبررات حقيقية لسياسات إدارته، ويبدو الخطاب شبيهاً بخطابات الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن الذي ورط واشنطن في حروب لا تنتهي بالعراق وأفغانستان"، مبيناً أن "بايدن ردَّد شعوذات سياسية يرجع تاريخها إلى ذروة فترة القطب العالمي الأوحد".

وشدّد بايدن على أن الولايات المتحدة يجب أن تدعم كلتا الحربين الجاريتين واللتين تخوضهما أوكرانيا وإسرائيل لأنها "الأمة التي لا تُقهر"، ولأن "القيادة الأمريكية هي التي تحافظ على تماسك العالم".

كما أكّد الرئيس أن نجاح أوكرانيا وإسرائيل يُعَدُّ "ضرورياً للأمن القومي الأمريكي".

لكن بايدن لم يؤيد ذلك الزعم سوى بنظرية الدومينو المنقحة، التي تقول إن الإخفاق في مكانٍ ما سيؤدي لكوارث في كل مكان.

ومن المستبعد أن تكتفي الولايات المتحدة بالبقاء في خانة الداعمين إذا كان نجاح أوكرانيا وإسرائيل "ضرورياً" للأمن القومي الأمريكي بحق. ولا شك أن تفادي الولايات المتحدة للتدخل المباشر في كلا الصراعين -حتى الآن- يُعد دلالةً قوية على عدم قناعة بايدن بأن المصالح الأمريكية الضرورية معرضة للخطر هناك.

وربما يكون من الأفضل من وجهة نظر أمريكية أن تنتصر كلتا الدولتين غير الحليفتين في الحرب، لكن ذلك الانتصار لا يمكن أن يكون ضرورياً لأمن الولايات المتحدة، حسب الموقع.

كما أن دعم بايدن لحرب إسرائيل الوحشية ضد غزة يبدو حتى الآن مفيداً بشكل كبير لروسيا.

ويُهوِّل بايدن من المخاطر القائمة حتى يستطيع طلب المزيد من الدعم لكلتا الحربين، في وقت يجب خلاله نقاش كل منهما على حدة.

ويتمثل الخطر هنا في أن بايدن قال علناً إن مصالح البلاد الحيوية على المحك، لكن تلك المصالح ليست كذلك في كلتا الحربين. ويؤدي هذا إلى خلق فخ محتمل للولايات المتحدة. إذ سهّل بايدن على المتشددين أن ينتقدوه، مستخدمين تصريحاته إذا تدهور الوضع في أي من الصراعين.

وبعدها سيتعرض لضغوط من أجل إلزام الولايات المتحدة بخوض المزيد من الحروب التي ستكون باهظة التكلفة.

لقد اختار بايدن دمج حربي أوكرانيا وإسرائيل في الخطاب نفسه من أجل حشد الدعم وتمويلهما معاً، لكن من المستبعد أن ينجح ذلك في إقناع المشككين؛ لأن الصراعين مختلفان بما يكفي من عدة نواحٍ بارزة، لدرجة أنه من الصعب التعامل بجديةٍ مع محاولة دمجهما في المعركة العالمية ذاتها. ويُمكن القول إن الجمع بين بوتين وحماس في خطاب بايدن يُشبه خطابات عصر بوش، مما يُذكرنا بالأخطاء التي قد تنتج عن الجمع بين خصومٍ مختلفين جذرياً.

إذ تحتل روسيا الأراضي التي صادرتها بالقوة وبصفةٍ غير قانونية في الحرب الأوكرانية، أما إسرائيل فهي المحتل غير الشرعي في الصراع الدائر بينها وبين حماس، وهي تحتل أرض شعب آخر منذ زهاء نصف قرن.

ولا شك أن التاريخ الطويل لتجريد الفلسطينيين من أملاكهم واضطهادهم تحت الحكم الإسرائيلي يحول دون التعامل مع كلا الصراعين باعتبارهما قصص ديمقراطيات محاصرةٍ متشابهة. لكن بايدن حاول فعل ذلك لتبرير المسارعة بإرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أقوى دول المنطقة.

ويستحق بايدن بعض الثناء لأنه أقر بأن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، حسب الموقع الأمريكي، (علماً بأن حماس فازت بآخر انتخابات تشريعية فلسطينية)، لكن دعمه الثابت لحملة الجيش الإسرائيلي -والحصار الخانق على غزة- يكشف للعالم أنه لا يحترم ذلك الفارق عملياً.

وزعم بايدن أن الخصوم "سيواصلون المضي قدماً" إذا لم يتم إيقافهم، و"سيستمر ارتفاع وتيرة التهديدات للولايات المتحدة والعالم"، لكن تلك الفكرة تبدو مستبعدةً تماماً في كلتا الحالتين، حيث تفتقر روسيا إلى القدرات اللازمة لشن حرب هجومية ضد دول أخرى بخلاف أوكرانيا، وحتى في حال تَحقَّق السيناريو الأسوأ وهُزِمت أوكرانيا، فستكون الحكومة الروسية انتحاريةً إذا حاولت الاستمرار في التوغل غرباً داخل أراضي الناتو.

ويبدو أن رغبة الرئيس الأمريكي في تهويل التهديد الأكبر من روسيا تدفعه للتشكيك في قدرة الناتو على ردع أي هجوم. أما في الصراع الآخر، فمن المرجح أن يستمر تصاعد التهديدات على أمريكا إذا ربطت نفسها بإسرائيل بشكلٍ وثيق، بالتزامن مع شن الأخيرة لحربها المدمرة في غزة.

ويُمكن القول إن افتراض كون الولايات المتحدة "أُمةً لا تُقهر" وأن قيادتها "تحافظ على تماسك العالم" هي فقرات من كتاب عقيدةٍ فقدت مصداقيتها، وليس هذا صحيحاً.

إذ تُقدِّم لنا فيتنام والعراق وسوريا الكثير من الأمثلة على أن "القيادة" الأمريكية عمّقت الانقسامات وفاقمت الصراع على حساب الجميع، حيث وأدت تلك القناعة بكون أمريكا "لا تُقهر" إلى إشعال مجموعة من أسوأ السقطات والجرائم في التاريخ الأمريكي الحديث، وكان لها دورا كبيرا في تقويض والإضرار بالأمن الأمريكي والعالمي خلال الـ25 عاماً التي تلت تصريح وزير الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت بالجملة لأول مرة.

ويعني ذلك خوضها حروباً أجنبية طيلة ما تبقى من وجودها
ومن المؤكد أن القناعة بأن أمن بقية العالم يعتمد على التدخل الأمريكي المستمر هي قناعة شديدة العجرفة، حيث إن تطبيق تلك القناعة على السياسة يحكم على الولايات المتحدة بخوض أو التورط في الحروب الأجنبية طيلة ما تبقى من وجودها، ولن يؤدي ذلك إلى تماسك العالم، بل سيكون له تأثير مدمر يُزعزع استقرار العديد من المناطق، بالتزامن مع استمرار المحاولات الأمريكية لإثبات كونها "أمةً لا تُقهر" رغم تدهورها النسبي.

وتجدر الإشارة إلى أن صياغة مادلين لم تكتف بالتأكيد على أن العالم يعتمد على الولايات المتحدة، بل قالت إنه يعتمد على الولايات المتحدة لأننا "نقف شامخين وننظر إلى المستقبل نظرةً أبعد من بقية الدول، ولهذا يحق للولايات المتحدة أن تستخدم القوة عندما ترى الأمر مناسباً".

وقد صرح المؤرخ الأمريكي أندرو باسيفيتش بأن مزاعم مادلين هي مجرد هراء، قائلاً: "لا تنظر الولايات المتحدة إلى المستقبل نظرةً أبعد من أيرلندا، أو إندونيسيا، أو أي بلدٍ آخر، بغض النظر عن مدى قدمه أو حداثة تكوينه".

ولا تتمتع الولايات المتحدة ببصيرة مميزة أو تفهم العالم أكثر من الدول الأخرى، بل يبدو واضحاً في العديد من الحالات أن قادتنا يعانون لرؤية الأشياء الموجودة أمام ناظريهم مباشرةً.

"نحن أقوى قوة في التاريخ".. مقولة ستؤدي إلى التدمير الذاتي
وقد يكون أكثر جانب مقلق في مطالبة بايدن بدعم أكبر لكلتا الحربين هو أنه يتجاهل مدى انتشار الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم. فخلال مقابلة أجراها مع برنامج 60 Minutes، تجاهل الرئيس المخاوف حيال تحمُّل الولايات المتحدة للكثير من الأعباء الإضافية على عاتقها، وقال: "نحن الولايات المتحدة الأمريكية بربكم. نحن أقوى أمة في التاريخ -لا أقول في العالم، بل في تاريخ العالم بأسره. تاريخ العالم بأسره. ونستطيع إنجاز كلا الأمرين مع الحفاظ على دفاعنا الدولي الشامل".

وتنُم تصريحات بايدن عن شعور بالغطرسة. فتجاهل حدود القوة الأمريكية يدفع بحكومتها عادةً إلى تجاوز حدودها بطرق خطيرة تدمر الذات.

وربما أرضى خطاب بايدن غرور المؤمنين بدور أمريكا "التي لا تُقهر"، لكنه لن يؤثر في الأمريكيين الذين لا يشاركونه القناعة نفسها. ولن يؤثر كذلك في العديدين الذين يريدون من حكومتهم أن تولي عنايةً أكبر للمشكلات المحلية في هذا البلد.

ومن المحتمل أن تنجح دعوة بايدن الشبيهة بالمواعظ الدينية داخل الكونغرس على المدى القريب، عن طريق استغلال الدعم القائم مسبقاً لإسرائيل في حشد دعمٍ أكبر لأوكرانيا. لكنها قد تؤدي إلى إحباط الرأي العام عن دعم كلا الصراعين بسبب الطلب المتزايد باستمرار على الموارد الأمريكية. وربما يُؤكد الرئيس أنه "استثمار ذكي سيؤتي ثماره"، لكنه يبدو لأعداد متزايدة من الأمريكيين أشبه بإهدار المال على مساعٍ خائبة.

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
Play
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
أنواع الصناعات الحرفية - الحلقة ١٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-27
Play
أنواع الصناعات الحرفية - الحلقة ١٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-27
بالمختزل
Play
بالمختزل
احمد الاسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-26
Play
احمد الاسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2023
13:30 | 2023-10-26
Play
العراق في دقيقة 26-10-2023
13:30 | 2023-10-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-26
Play
نشرة ٢٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-26
Morning Live
Play
Morning Live
اهمية الرسم في حياة الفرد والمجتمع - الحلقة ١٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-26
Play
اهمية الرسم في حياة الفرد والمجتمع - الحلقة ١٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-26
ناس وناس
Play
ناس وناس
نينوى.. الموصل الجديدة - الحلقة ١٣٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-26
Play
نينوى.. الموصل الجديدة - الحلقة ١٣٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-26
بعد التحري
Play
بعد التحري
سلم رواتب الموظفين الجديد .. تعطيل لأزمة مالية ام ارادة سياسية ! - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
16:30 | 2023-10-25
Play
سلم رواتب الموظفين الجديد .. تعطيل لأزمة مالية ام ارادة سياسية ! - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
16:30 | 2023-10-25
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
غجر العراق حياتهم وأسرارهم - حلقة ٢٢ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-25
Play
غجر العراق حياتهم وأسرارهم - حلقة ٢٢ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-25
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان محمد الشيخ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-23
Play
الفنان محمد الشيخ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-23
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
Play
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
أنواع الصناعات الحرفية - الحلقة ١٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-27
Play
أنواع الصناعات الحرفية - الحلقة ١٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-27
بالمختزل
Play
بالمختزل
احمد الاسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-26
Play
احمد الاسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2023
13:30 | 2023-10-26
Play
العراق في دقيقة 26-10-2023
13:30 | 2023-10-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-26
Play
نشرة ٢٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-26
Morning Live
Play
Morning Live
اهمية الرسم في حياة الفرد والمجتمع - الحلقة ١٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-26
Play
اهمية الرسم في حياة الفرد والمجتمع - الحلقة ١٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-26
ناس وناس
Play
ناس وناس
نينوى.. الموصل الجديدة - الحلقة ١٣٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-26
Play
نينوى.. الموصل الجديدة - الحلقة ١٣٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-26
بعد التحري
Play
بعد التحري
سلم رواتب الموظفين الجديد .. تعطيل لأزمة مالية ام ارادة سياسية ! - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
16:30 | 2023-10-25
Play
سلم رواتب الموظفين الجديد .. تعطيل لأزمة مالية ام ارادة سياسية ! - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
16:30 | 2023-10-25
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
غجر العراق حياتهم وأسرارهم - حلقة ٢٢ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-25
Play
غجر العراق حياتهم وأسرارهم - حلقة ٢٢ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-25
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان محمد الشيخ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-23
Play
الفنان محمد الشيخ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-23
المخدرات
المخدرات
الفقر والبطالة
الفقر والبطالة
ضعف السلطات
ضعف السلطات
الأجانب في العراق
الأجانب في العراق
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.