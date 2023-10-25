أردوغان: حماس ليست منظمة إرهابية.. لا يمكن التسامح مع قتل إسرائيل للأطفال

وقال أردوغان، إن "حماس ليست منظمة إرهابية بل هي حركة تحررية تنقذ أرضها وشعبها"، مبيناً أن "الوقت حان لنتحدث بوضوح مع من يقتلون النساء والأطفال".وأضاف، "كان لدينا حسن نية تجاه إسرائيل لكنهم أساؤوا حسن نيتنا وألغيت زيارتي لإسرائيل"، مؤكداً أن "إسرائيل لا يمكنها الاستمرار بهذه الطريقة حتى وإن وقفت الولايات المتحدة والغرب إلى جانبها".وذكر الرئيس التركي: "كان لدينا حسن نية تجاه إسرائيل لكنهم أساؤوا حسن نيتنا وألغيت زيارتي لإسرائيل"، مردفاً بالقول: "لا يمكن لنا أن نتسامح مع قتل إسرائيل للأطفال".وتابع اردوغان حديثه، قائلاً "في حرب أوكرانيا هناك من أقام الدنيا واليوم يغضون الطرف عما يحدث في غزة"، لافتاً الى أن "استمر استهداف إسرائيل للأبرياء فإن أي سفينة أو طائرة لن تأتيها بالسلام".وبين: "على إسرائيل ألا تنتظر الأمن من الخارج بل يجب أن تبحث عنه في المنطقة، وعلى كل الأطراف أن تسحب إصبعها عن الزناد وتعلن وقف إطلاق النار بشكل عاجل".