13 هجوماً و24 مصاباً.. هذا ما تعرضت له القواعد الامريكية في العراق وسوريا

وقال المتحدث باسم البنتاغون العميد باتريك رايدر إن 10 هجمات استهدفت القوات الأميركية في العراق، و3 استهدفتها في سوريا.في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية لشبكة "NBC News" الأمريكية، إن هجمات بمسيرات على قواعد أمريكية في سوريا والعراق الأسبوع الماضي، أدت إلى إصابة نحو 24 جندياً أمريكيا.وقال تقرير لرويترز في وقت سابق إن الجيش الأميركي يتخذ خطوات جديدة لحماية قواته بالشرق الأوسط مع تزايد المخاوف من هجمات تشنها عليه جماعات مدعومة من إيران، وأضاف أنه يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إجلاء عائلات العسكريين إذا لزم الأمر.وسيتم هذا الأسبوع نشر حوالي عشرة أنظمة دفاع جوي ودفاع صاروخي في العراق وسوريا والخليج وسط زيادة حادة في الهجمات على القوات الأمريكية قبل عملية إسرائيل البرية بقطاع غزة.