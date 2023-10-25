للمرة الثانية.. إسرائيل تقصف مطار حلب وتخرجه عن الخدمة

وأضافت أيضا ان "المطار استهدف ظهر اليوم بغارة جوية إسرائيلية، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة مجدداً، دون وقوع أي خسائر بشرية".وأوضحت أن "الغارة الإسرائيلية استهدفت الجهة الشرقية من مدرجات مطار حلب الدولي بصاروخين".يشار الى ان يوم الاحد الماضي شهد خروج مطاري دمشق وحلب الرئيسيان في سوريا عن الخدمة من جراء تعرضهما لعدوان إسرائيلي متزامن أدّى كذلك إلى استشهاد مدنيَين، وفق السلطات السورية.وكانت تلك المرة الثانية التي يستهدف فيها قصف إسرائيلي هذين المطارين بشكلٍ متزامن ويخرجهما عن الخدمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر قبل أسبوعين، كما استُهدف مطار حلب وحده مرة أخرى.