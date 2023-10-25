بطلب من روسيا.. شطب أسم إيران من مسودة قرار أمريكي في مجلس الامن

وصرحت بذلك قناة "فوكس نيوز"، وذكرت أن "النسخة الأولى من مشروع القرار دعت طهران "إلى التوقف عن تصدير جميع أنواع الأسلحة والمواد العسكرية إلى الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية، بما في ذلك حركة حماس، التي تهدد السلام والأمن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط". وفي النسخة الجديدة تم الاقتصار على دعوات متجردة أكثر لوقف تمويل الإرهاب، بما في ذلك لحماس وذلك "وفقا لمبادئ القانون الدولي" ومعايير الأمم المتحدة".وقال ممثل البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "فيما يتعلق بالقرار الذي اقترحته الولايات المتحدة، أصرت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة على حذف الإشارات إلى إيران [في الوثيقة]"، ونوه بأن الإدارة الأمريكية وعلى أي حال، سيقوم الرئيس جو بايدن بتحميل إيران المسؤولية عن "دعم الجماعات الإرهابية مثل حماس وحزب الله وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار" في المنطقة".وذكرت قناة "فوكس نيوز"، أنه "بالإضافة إلى الولايات المتحدة، اقترحت روسيا مشروع قرارها بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن التصويت الذي كان من المتوقع إجراؤه في 24 أكتوبرلم يتم، ولا يزال موعده الدقيق غير معروف".وقال الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في مناقشة مفتوحة في مجلس الأمن الدولي مخصصة للوضع في الشرق الأوسط، إن "روسيا لن تكون قادرة على دعم مشروع القرار الأمريكي بشأن النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي، لأنه لا يحتوي على بند بشأن وقف فوري لإطلاق النار".