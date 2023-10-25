زلزال بقوة 5،2 يضرب طاجيكستان

وجاء في بيان صدر عن البعثة، اليوم الأربعاء: "يقع مركز الزلزال على بعد 621 كيلومتر جنوب غربي مدينة ألما أتا في أراضي طاجيكستان المجاورة".ولا توجد هناك حتى الآن معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.