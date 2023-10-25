بعد مطالبة إسرائيل باستقالته.. المانيا تعبر عن ثقتها بغوتيريش

فيما قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن "سوناك لا يتفق مع تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن غزة، ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لهجوم حماس".هذا وطالب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، باستقالة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش.وقال إردان على منصة إكس (تويتر سابقا): "أمين عام الأمم المتحدة، الذي يبدي تفهماً لحملة القتل الجماعي للأطفال والنساء وكبار السن ليس مؤهلاً لقيادة الأمم المتحدة"، في إشارة إلى تصريحات غوتيريش في وقت سابق أمام مجلس الأمن الدولي.فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن هجمات حماس "لم تحدث من فراغ"، فقد تعرض الفلسطينيون إلى "احتلال خانق" على مدى 56 عاما.وأضاف أن معاناة الفلسطينيين لا تبرر هجمات حماس المروعة، وتلك الهجمات لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين.وحذر غوتيريش أمام جلسة لمجلس الأمن تور وينسلاند، الثلاثاء، من أن الحرب في غزة قد تنتشر في كامل المنطقة. وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن 35 من موظفي الأمم المتحدة جراء قصف غزة.وقال إنه يشعر بقلق شديد إزاء "الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها في غزة".وأضاف: "في لحظة حاسمة كهذه يتعين أن نكون واضحين بشأن المبادئ، بدءا من المبدأ الأساسي لاحترام وحماية المدنيين".