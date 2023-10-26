زلزال يضرب منطقة إيرانية على حدود العراق

ونقلت وكالة أنباء "أيرنا" عن مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، أن "هذا الزلزال حدث في عمق 10 كلم عن سطح الأرض".كما حدد المصدر ذاته، مركز الزلزال بقوة 4 درجات في قصر شيرين، عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.75 والطول الشرقي 45.54 درجة.ولم ترد لحد الان اي تقارير بشأن الخسائر الناجمة عن هذا الحادث.علما ان مدينة قصر شيرين تجمعها مع العراق حدود مشتركة تمتد الى 186 كلم، وتقع في غرب محافظة كرمانشاه الايرانية.