في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حمل متحدث باسم الوزارة واشنطن مسؤولية "إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لذبح الفلسطينيين دون أي قلق"، من خلال تزويدها بالأسلحة والدعم العسكري، بما في ذلك نشر حاملات الطائرات في الشرق الأوسط.كما قال المتحدث "هذا يظهر أن الولايات المتحدة شريك تواطأ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية وشجعها".كثيراً ما عارضت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية وجهات النظر الغربية، وخاصة تلك الخاصة بالولايات المتحدة، حول القضايا الدولية. كما تهاجم بشكل روتيني الولايات المتحدة، كما حمَّلت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، إسرائيل مسؤولية إراقة الدماء في قطاع غزة.حيث تسببت الغارة الجوية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة باستشهاد 471 شخصاً، وفق الحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع، في جريمة أدانتها الدول العربية والمنظمات الحقوقية الدولية.بينما حاولت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون إلصاق التهمة بالمقاومة الفلسطينية، وزعمت إسرائيل أن الانفجار نجم عن فشل إطلاق صاروخ من جانب حركة حماس، وقال مسؤول أمريكي إن مسؤولي المخابرات الأمريكية لديهم "ثقة عالية" في أن الانفجار نجم عن صاروخ فلسطيني.لكن وسائل إعلام عربية وغربية فندت الرواية الإسرائيلية والغربية، وأكدت زيف الحجج التي قدمتها تل أبيب وواشنطن لإلصاق تهمة قصف المستشفى المعمداني بالمقاومة الفلسطينية.