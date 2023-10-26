بشأن أحداث فلسطين.. الرئيس التركي: الساكت عن الحق شيطان أخرس

وذكر أردوغان، إن "أكثر من 12 ألف طن من القنابل ألقيت على 2.3 مليون إنسان في غزة وهي منطقة ضيقة للغاية والنساء والأطفال الأبرياء هم أغلب الضحايا ولا يمكننا أن نبقى صامتين حيال ما نرىوأضاف: "ما يحصل في غزة يتعدى الدفاع عن النفس وتحول إلى ظلم وهمجية ومذابح وكل الدول الغربية دعمت الهجوم الإسرائيلي دون قيد بدل نصحها بالتزام الهدوء فأين هي حقوق الإنسان".وتابع أردوغان، "الغرب يرسلون حاملات الطائرات بدل سفن المساعدات وهذا كيل بمكيالين وسياسة ذات وجهين".وأشار الى ان "الساكت عن الحق شيطان أخرس ولن نتردد في قول الحقيقة ولو بقينا وحدنا"، متسائلا: "كم طفلا يجب أن يقتل حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار؟".