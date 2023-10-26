لن تسلم أمريكا.. إيران توجه تحذيرا لاستمرار "الإبادة الجماعية" بغزة

وقال وزير الخارجية الإيراني من الأمم المتحدة، موجهاً كلامه إلى الولايات المتحدة أن "طهران لا تريد توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس".وأوضح أنه إذا استمرت "الإبادة الجماعية" في غزة فلن تسلم أميركا "من هذا الحريق"، مؤكداً أن "الحل الشامل للقضية الفلسطينية ممكن فقط من خلال منح الشعب الفلسطيني حقه في إنشاء دولته".وفي وقت تواصل إسرائيل الاستعداد لهجوم بري على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، حذرت إيران، حماس وحزب الله اللبناني، الولايات المتحدة وإسرائيل من أن الوضع قد "يخرج عن السيطرة".وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في يوم الأحد "إذا لم توقف أميركا وإسرائيل الإبادة الجماعية في غزة فإن كل الاحتمالات يمكن أن تقع".وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما على إسرائيل التي ردّت بقصف مركز متواصل على قطاع غزة وحشد عشرات الآلاف من جنودها على حدوده استعدادا لعملية برية.يذكر أن مصدرين دبلوماسيين، كشفا في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن إيران حذرت إسرائيل برسالة عبر الأمم المتحدة من أنها ستتدخل في حالة استمرار العملية العسكرية في غزة، بحسب ما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري.وأضافت المصادر أن عبد اللهيان أكد أن إيران لديها خطوط حمراء، وأوضح أنه في حالة استمرار العملية العسكرية، وخاصة شن هجوم بري على غزة، فإنها ستتدخل.