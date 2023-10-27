تركيا تكشف عن حقيقة ارسال سفينة حربية الى شواطئ فلسطين

وقال مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن "اللقطات التي تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي تظهر حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس" رونالد ريغان، مع طائرة بدون طيار هجومية من طراز نورثروب غرومان X-47B وهي تتحرك على سطحها".ولفت بيان المركز إلى أن "مثل هذه البيانات في شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية "غير صحيحة".وأضاف البيان أن "الادعاءات الواردة في بعض الروايات حول "توجه سفينة حربية تركية إلى فلسطين" مصحوبة بالصور المقابلة، غير صحيحة".هذا وسبق أن صرحت السلطات التركية مرارا بأنها "تبذل جهودا دبلوماسية لحل الصراع بين إسرائيل وفلسطين".وقام سلاح الجو التركي، بأمر من الرئيس رجب طيب أردوغان، بتسليم العديد من إمدادات المساعدات الإنسانية، خاصة الأدوية والمعدات الطبية، إلى مصر لصالح السكان الفلسطينيين.وينشر المركز التركي لمكافحة التضليل نشرات شبه يومية تدحض المعلومات المتعلقة بالأزمة في غزة.