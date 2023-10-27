لبنان.. تحذير لشركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري (وثيقة)

وقالت وزارة الاشغال العامة والنقل بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، موجهة الى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية والمستثمرين في مطار رفيق الحريري بيروت، انه "حرصا على سلامة الأشخاص المتواجدين ضمن حرم المطار يطلب من جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية والمستثمرين في مطار رفيق الحريري الدولي وفي حال تعرض المطار او محيطه لاي اعتداء خارجي او عند سماع نداء الاخلاء عبر المذياع، ضرورة التقيد بإرشادات الأجهزة الأمنية والتوجه من خلال المسالك المحددة الى الأماكن والبقع الامنة دون استعمال المصاعد وذلك وفقا للتعليمات الخاصة بكل منطقة".الوثيقة ادناه: