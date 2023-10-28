ألمانيا تنشر أكثر من 1000 جندي في الشرق الأوسط

وأفاد مصدر في الجيش في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" بأن غالبية الجنود موجودون في قبرص، وعلى أهبة الاستعداد للانتشار الفوري إذا لزم الأمر، لافتا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بكيفية تطور الصراع.وهناك مخاوف دولية وإقليمية من احتمال اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ ثلاثة أسابيع على قطاع غزة.وكانت وزارة الدفاع الألمانية، قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي، أنها ستعزز قدرتها على الرد في المنطقة بهدف زيادة قدرات القيادة والسيطرة والتخطيط للجيش بالنسبة لخيار الإجلاء.ولليوم 22 على التوالي، يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة المحاصر، مخلفا أكثر من سبعة آلاف شهيد وآلاف الجرحى، وسط قطع كامل للاتصالات والإنترنت وكذلك لإمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود.