بيلاروسيا تتوقع اندلاع حرب عالمية ثالثة من الشرق الأوسط.. ما علاقة إيران؟

وقال ألكسندر لوكاشينكو، إن "حرب عالمية ثالثة قد تندلع، من الشرق الأوسط إذا بدأوا القتال مع إيران".وأضاف: "إذا بدأت الولايات المتحدة قصف المنطقة باستخدام حاملات طائراتها فبعض دول الشرق الأوسط بما فيها إيران سترد".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد برر الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وأطلقت على العملية اسم "طوفان الأقصى".وحول تصريحاته التي أثارت تفاعلا في اجتماع الأمم المتحدة مؤخرا، وهل كانت تهديدا للولايات المتحدة؟ قال الوزير: "نحن لا نريد أن تتسع هذه الحرب.." مضيفا: "أي هجوم في المنطقة وإن تم استهداف المصالح الأمريكية من قبل أي جماعة وربطه بإيران بدون تقديم أي دليل هو أمر خاطئ".وأضاف: "قبل أسبوعين كنت في العراق وكذلك في سوريا ولبنان وتمكنت بصورة شخصية وقريبة رؤية، الجميع حساسون حيال التطورات في فلسطين وهم غاضبون، هم لا يتلقون أوامر منا يتصرفون وفق مصالحهم".